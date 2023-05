Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți, un mesaj cu prilejul Zilei Europei. „Am incredere ca sprijinul cetațenilor romani pentru Uniunea Europeana și pentru valorile fundamentale europene va ramane de neclintit”, a spus președintele. Redam textul mesajului: „Ziua Europei ne gasește in acest an…

- Consecințele razboiului provocat de Rusia in Ucraina s-au multiplicat, iar la nivel global este vizibila tendința de fragmentare și reașezare geopolitica, spune Klaus Iohannis, in mesajul transmis de Ziua Europei. Președintele face apel la unitate și solidaritate și transmite ca Europa globala este…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, marti, vizita oficiala in Argentina, ultima etapa a turneului sud-american pe care il va incheia miercuri. Seful statului va fi primit de omologul sau argentinian, Alberto Fernandez, la Palatul prezidential Casa Rosada din Buenos Aires. Cei doi presedinti vor…

- Trei din patru romani cred ca in Romania lucrurile merg intr-o directie gresita. E un procent imens care apare in sondaje la un nivel similar doar in perioadele de criza extrema. Pare totusi vag, ce inseamna de fapt „directie gresita". Ce ar putea sa-i determine pe romani sa spuna asta? Sondajul din…

- Comisia Europeana este dispusa sa aloce mai multe fonduri in sprijinul fermierilor romani, dar si al celor bulgari si polonezi, afectati de importurile de cereale din Ucraina. Sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, afirma ca ajutorul oferit pana acum de Bruxelles nu este suficient. Subiectul…

- Romania are una dintre cele mai mari rate ale somajului in randul tinerilor din Uniunea Europeana. Potrivit Eurostat, suntem pe locul 4 in clasament, cu o rata a somajului de 22% printre tineri.

- Romania a sustinut, sustine si va continua sa sustina stabilitatea Republicii Moldova in mod concret si solidar, pe toate dimensiunile, a afirmat marți, 14 februarie, de la sediul Organizației Națiunilor Unite, ministrul de Externe de la București, Bogdan Aurescu. Șeful diplomației romane s-a aflat…

- Aflat la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre problema migrației in Europa. Șeful statului roman susține ca migratia este o provocare care reclama un raspuns european comun, iar ca stat de la frontiera externa a Uniunii Europene,…