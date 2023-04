Stiri pe aceeasi tema

- "Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura de triumful credintei asupra mortii si a suferintei. In aceste momente de intensa bucurie spirituala, transmit urari de sanatate, pace si prosperitate tuturor romanilor ortodocsi, greco-catolici, armeni si neoprotestanti, aflati in tara ori in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, intr-un mesaj, urari de sanatate, pace si prosperitate tuturor romanilor care celebreaza sarbatoarea Sfintelor Pasti. „Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura de triumful credintei asupra mortii si a suferintei. In aceste momente de intensa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, intr-un mesaj, urari de sanatate, pace si prosperitate tuturor romanilor care celebreaza sarbatoarea Sfintelor Pasti. „Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura de triumful credintei asupra mortii si a suferintei. In aceste momente de intensa…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, un mesaj, celor care celebreaza sarbatoarea Pastelui. in care ii indeamna pe romani sa daruiasca intelegere, compasiune si sprijin celor aflati in nevoi. Va prezentam in continuare textul mesajului: Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura…

- Mesajul președintelui Iohannis de Paște: „Sa fim mai aproape de semenii aflati in suferinta, loviti de razboi ori nenorociri” Mesajul președintelui Iohannis de Paște: „Sa fim mai aproape de semenii aflati in suferinta, loviti de razboi ori nenorociri” Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis, au participat, sambata, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, fiind așteptați de jurnaliști la intrare. Cei doi soți, insoțiți de responsabili SPP, au venit ținandu-se de mana, iar Prima Doamna s-a afișat…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici, care sarbatoresc astazi Pastele, calde urari de sanatate si prosperitate. Seful statului le-a urat acestora ca Invierea Domnului sa le aduca bucurie in suflete si rasplata pacii si a armoniei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 8 aprilie, un mesaj pentru romanii care sarbatoresc Pastele Catolic și i-a salutat totodata pe cei care serbeaza „astazi” Floriile, sarbatoare care pica, insa, duminica, 9 aprilie, scrie libertatea.ro . „Cu prilejul Sfintelor Pasti, le transmit credinciosilor…