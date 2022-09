Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la New York, unde participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite, presedintele Klaus Iohannis a reluat apelul pentru reducerea risipei de energie. “Cred ca a face economie intr-o vreme in care criza energetica este evidenta, probleme in care ne dorim tranzitia verde, lucrurile…

- Klaus Iohannis: Nu cred ca vom avea o criza alimentara, dar prețurile vor crește Klaus Iohannis: Nu cred ca vom avea o criza alimentara, dar prețurile vor crește Romania nu se va confrunta cu o criza alimentara, insa vor exista cresteri de preturi la unele produse, a afirmat, marti seara, la New York,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat marti seara, 20 septembrie, ca risipa de energie trebuie evitata, dar a susținut ca romanii nu vor suferi de frig. Totodata, a precizat ca „nu vom raționaliza alimentele”, insa criza alimentara „va lovi prima data statele mai sarace”. Intrebat de jurnaliști, cu…

- ”Cred ca a face economie intr-o vreme in care criza energetica este evidenta (…) lucrurile sunt destul de simple, trebuie sa evitam sa risipim energia”, a declarat, marti seara, la New York, presedintele Klaus Iohannis. Intrebat cum face el insusi economie, presedintele a precizat ca locuinta poate…

- Klaus Iohannis a participat marți, la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU) de la New York, alaturi de alți aproximativ 150 de șefi de stat și de guvern din intreaga lume. Președintele roman a vorbit despre agresiunea militara a Rusiei in Ucraina și despre consecințele…

- „Razboiul neprovocat și ilegal pornit de Federația Rusa impotriva Ucrainei la inceputul acestui an are efecte devastatoare asupra a milioane de oameni, care s-au vazut nevoiți sa-și lase in urma caminele pentru a fugi din calea ororilor. Sunt drame ingrozitoare, vieți schimbate pentru totdeauna, singura…

- Klaus Iohannis a confirmat ingrijorarile romanilor in cadrul discursului sau de la Summit-ul NATO de la Madrid. Președintele țarii a atins și subiectul crizei energetice prin care trece mare parte din Europa, inclusiv Romania, odata cu razboiul declanșat de Rusia in Ucraina. Iata ce se va intampla cu…