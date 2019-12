Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca este nevoie de un mix de masuri pentru reducerea deficitului bugetar si a adaugat ca a discutat pe tema bugetului cu premierul Ludovic Orban, precum si cu ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am avut o discutie pentru pregatirea bugetului. Domnul premier si domnul ministru al Finantelor au dorit sa ma informeze despre stadiul lucrurilor in aceasta zona extrem de importanta. Elaborarea si aprobarea bugetului pentru anul viitor reprezinta cea mai importanta actiune politica a Guvernului din acest an, din aceasta luna decembrie", a precizat seful statului…