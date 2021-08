Iohannis, de acord cu stimulente pro-vaccinare „în zona rezonabilității” Președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, ca ar fi de acord cu unele stimulente daca ar impulsiona vaccinarea. A atras insa atenția ca acestea trebuie sa fie rezonabile, pentru ca deja s-a cheltuit mult cu campania de imunizare. Intrebat despre posibile stimulente pentru impulsionarea vaccinarii, președintele Klaus Iohannis a spus ca ar fi de acord, dar sa ramana „in zona rezonabilitații”. „Daca Guvernul vrea sa vina cu o campanie de tip premiu, loterie sau orice altceva iși imagineaza, daca da rezultate este bine. Dar trebuie sa vedem la ce costuri, ca deja vaccinul este gratuit, procedura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, indeamna Guvernul Romaniei sa fie rezonabil atunci cand gandește campania de vaccinare. Declarația acestuia vine in contextul in care Romania inregistreaza o lentoare in privința campaniei de vaccinare. „Chestiunea trebuie discutata și la modul de raspundere…

- Romania se afla intr-o perioada cu un numar scazut de infectari, insa pandemia nu a trecut, a avertizat președintele Klaus Iohannis, miercuri, la Palatul Cotroceni. Totodata, șeful statului i-a indemnat pe romani sa fie realiști și sa se pregateasca de valul 4 al pandemiei, vaccinandu-se impotriva virusului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul pentru eliberarea din functia de consilier prezidential a lui Andrei Muraru si pe cel de numire a acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului a semnat, astfel, urmatoarele decrete: „-…

- Președintele Klaus Iohannis susține in continuare ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes, chiar daca in ultima perioada ritmul imunizarilor a scazut foarte mult. Intrebat despre incetinirea campaniei de vaccinare in Romania și despre posibilitatea unui val 4 al pandemiei, in toamna, Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Bruxelles, la summitul NATO, in cadrul caruia liderii aliati au decis asupra liniilor prioritare de acțiune in urmatorul deceniu. „Am participat azi la un summit NATO cu valențe simbolice, strategice și politice majore pentru viitorul alianței. Acest…

- "Coalitia aceasta functioneaza pe un acord de incredere ca Romania nu are in aceasta perioada o alternativa decat aceasta coalitie si fiecare dintre rotitele acestui angrenaj are rolul sau”, a afirmat Barna, la un post TV.Intrebat daca este de acord cu afirmatiile premierului Cițu conform carora, daca…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, cu ocazia Zilei bicicletei, ca autoritatile ar trebui sa asigure o legislatie corespunzatoare si drumuri sigure pentru biciclisti si pentru pietoni. De asemenea, seful statului a pledat pentru mijloace de transport in comun care sa nu mai polueze asa de mult.

- De la 1 iunie vor avea loc noi relaxari ale masurilor restrictive, spune premierul Florin Cițu. Șeful Guvernului spune ca relaxarea va avea loc chiar daca pragul de 5 milioane de persoane vaccinate nu va fi atins. „Putem sa atingem cinci milioane, dar nu acesta este obiectivul. Obiectivul este sa depasin…