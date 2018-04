Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca retrage increderea premierului Viorica Dancila, sustinand ca aceasta nu face fata pozitiei de prim-ministru. Decizia vine la scurt timp dupa ce prim-ministrul Dancila a anulat intalnirea de la Palatul Cotroceni."Retrag increderea doamnei Dancila.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut The post Șeful statului ii cere public demisia prim-ministrului Viorica Dancila appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- De miercuri, presa și Internetul vuiesc ca premierul Viorica Dancila a vorbit despre criza imonoglobulinei, folosind termenul greșit de “imunoglobina”. Știrea s-a raspandit cu viteza luminii, iar jurnaliști – unul mai deontolog decat altul – s-au intrecut sa faca glume pe seama premierului, deși chiar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru Agerpres, ca a renuntat la Serviciul de Protecție și Paza. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. “Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie”, a declarat Dancila, la inceputul…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…