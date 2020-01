Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, marti, la Palatul Cotroceni, ca ar sprijini angajarea raspunderii Guvernului pe buget, daca Executivul Orban va decide acest lucru, sub presiunea timpului scurt pana la finalul anului. Despre proiectul bugetului pe 2020, presedintele a spus ca este "unul bun", care permite…

- Sedinta comisiei este programata sa inceapa la ora 16,00.Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor, politisti, functionari publici cu statut…

- "Daca presedintele are un punct de vedere, intotdeauna noi tinem cont de acest punct de vedere, dar in ceea ce priveste decizia politica a PNL, pe care am cumpanit-o mult, este aceea ca noi sustinem principiul contributivitatii care sa stea la baza calculului pensiilor, cu exceptia pe care o admitem,…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, luni, despre pregatirea proiectului de buget pentru anul 2020. "Am avut o discutie pentru pregatirea bugetului. Domnul premier si domnul ministru al Finantelor au dorit sa ma informeze despre stadiu lucrurilor in aceasta zona extrem de importanta. Cred ca este…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- Iohannis: “Cresterea salariului minim este o necesitate si se va realiza.” Cele trei scenarii ale Guvernului UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca salariul minim va fi majorat, deoarece este vorba despre o masura necesara. "Creşterea salariului minim este nu doar o…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, miercuri, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Organizatiei Mondiale Sioniste, Avraham Duvdevani, cu care a discutat despre relatia bilaterala dintre Romania si Israel, precum si despre demersurile tarii noastre in directia combaterii antisemitismului, xenofobiei…

- Azi vor avea loc primele consultari dintre Președintele Klaus Iohannis și partidele politice pentru desemnarea unui nou Premier. Iohannis a declarat ieri, in discursul sau dupa moțiunea de cenzura, ca cea mai buna soluție in acest moment sunt alegerile anticipate. Presedintele Klaus Iohannis…