Iohannis: Cu aceşti pesedişti, nu vom face nicio descentralizare Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca, din pacate, de la Revolutie incoace, nicio majoritate nu a avut suficient curaj sa duca descentralizarea la sfarsit, el aratandu-se convins ca nici actuala guvernare nu o va face, deoarece aceasta isi doreste sa tina resursele la centru.



"Nu am avut, din pacate, de la Revolutie incoace, nicio majoritate care a avut suficient curaj sa duca descentralizarea la sfarsit. Au existat diferite incercari. Descentralizarea s-a produs in hopuri, nu in hopuri mari, in hopuri mici", a declarat Klaus Iohannis.



Sursa articol: agerpres.ro

