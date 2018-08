Iohannis critică Guvernul la reuniunea diplomaţiei române: Nu e loc pentru amatorism, gafe diplomatice „Asa cum am mai spus, stabilitatea si predictibilitatea politicii externe a Romaniei sunt esentiale pentru credibilitatea noastra ca actori externi. In politica externa a Romaniei nu este loc pentru experimente discutabile in nume personal, pentru amatorism, pentru gafe diplomatice, pentru ca toate acestea sunt foarte paguboase pentru interesele si obiectivele noastre nationale de politica externa. In politica externa a Romaniei nu este loc decat pentru responsabilitate, respectarea ordinii constitutionale si a dreptului international si pentru consens politic national pe temele si dosarele care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat luni ca politica externa si diplomatia Romaniei pot si au datoria sa ramana "un liant fundamental al societatii". "Din pacate, ne gasim intr-un context global fluid, intr-o perioada de contestari deschise sau ascunse, de reasezari fundamentale,…