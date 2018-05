Stiri pe aceeasi tema

- "Da, stiu ce contine (memorandumul - n.r.). Parerea mea a ramas aceeasi: Guvernul nu trebuia sa se apuce de o tema care este a presedintelui fara sa discute cu presedintele. Greseala a fost facuta. Ceea ce trebuie acum sa facem in continuare este sa o reparam, fiindca nu am absolut niciun interes…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, referindu-se la memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, ca greseala a fost facuta si acum trebuie reparata. Intrebat, la Ruse, daca stie ce contine acest memorandum, seful statului a raspuns: "Da, stiu ce…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala.Viorica Dancila a spus, la Romania TV, intr-un interviu…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, ca memorandumul secret pe politica externa discutat saptamana trecuta in Guvern - referitor la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim - a fost o mare greseala. "Saptamana trecuta, in Guvern s-a discutat un…

- Vizita in Israel a premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este, in opinia presedintelui Klaus Iohannis, “plina de ciudatenii”. Seful statului a precizat ca este ingrijorat de secretomania cu care s-a organizat plecarea. ”Aceasta vizita pe care o face premierul…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Premierul Viorica Dancila va efectua o vizita de doua zile in Israel, in cursul acestei saptamani, potrivit unor surse oficiale, citate de Mediafax.Dancila va efectua aceasta vizita dupa ce Liviu Dragnea a anuntat joi seara ca Executivul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea…

- „Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru puțin important. Are valoare simbolica uriașa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influența…