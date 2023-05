Iohannis crede că ”rotativa guvernamentală” se amână. Argumentele președintelui Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Sibiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului. „Eu nu am de gand sa ma opun niciunei formule care duce la o guvernare stabila. Inca se poarta discutii, inca se poarta negocieri. Coalitia trebuie sa se hotarasca cum va dori sa arate viitorul Guvern si cine trebuie sa fie in coalitia de guvernare, dar am increderea ca lucrurile se vor rezolva. Acum sigur, fiind astazi joi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

