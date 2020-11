Klaus Iohannis a evidentiat, la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19, ca intarirea coordonarii statelor membre este prioritara, in contextul in care raspandirea virusului la nivelul UE este in continuare ingrijoratoare. "In ceea ce priveste testarea, Presedintele Romaniei a mentionat faptul ca este importanta asigurarea schimbului r (...)