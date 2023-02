Stiri pe aceeasi tema

- Coridorul Sudic de Gaze si-a demonstrat, in cei doi ani de cand este operational, importanta strategica pentru securitatea energetica a Europei, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea oficiala a Reuniunii ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze.

- Președintele IlhamAliyev a declarat ca Coridorul Sudic de Gaze este un proiect de interes comun care leaga cele doua țari și contribuie la dezvoltarea intregii regiuni ", a declarat președintele Republicii Azerbaidjan, IlhamAliyev, in momentul in care a primit scrisorile de acreditare ale noului…

- Securitatea energetica ramane prioritara pentru Romania si in acest an, președintele Klaus Iohannis reiterand ca țara noastra va continua sa adopte masurile necesare pentru a ne asigura ca facturile finale achitate de romani vor fi suportabile. In aceste condiții, Guvernul condus de liberalul Nicolae…

- Noul proiect de suprataxare a sectorului de petrol și gaze pune in pericol viitoarele investiții pentru securitatea energetica a Romaniei, considera Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG). Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) spune ca proiectul de Ordonanța de Urgența privind unele masuri…

- Acordul privind parteneriatul strategic pentru dezvoltarea și furnizarea de energie verde intre guvernele Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei a fost incheiat ieri, 17 decembrie, la Palatul Cotroceni de la București.

- Romania devine un hub important pe piața energiei atat din punct de vedere al energiei electrice, cat și a gazelor naturale, in urma acordului pe energie verde, declara ministrul Energiei, Virgil Popescu. Intr-o postare pe Facebook, ministrul Energiei descrie evenimentul de sambata drept „un pas foarte…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla maine, 17 decembrie, la București pentru a participa la un eveniment la nivel inalt pe tema securitații energetice și a parteneriatelor din domeniul energiei, gazduit de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și de Prim-ministrul Nicolae…

- Comunicat de presa – Nicolae Georgescu, deputat PSD Argeș transmite: „In contextul de fața, in care Austria a votat impotriva accesului Romaniei in Schengen și dat fiind ca OMV, la care statul austriac este cel mai mare acționar, deține participatii in proiectul offshore de mare adancime „Neptun Deep”,…