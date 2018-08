Iohannis, convocare CSAT. Chirieac: Poate aluneca grav

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa fie foarte responsabil cand face declaratii referitoare la faptul ca nu mai sunt...

- „Doamna Dancila va alege sa plece. Protestele o tin la Palatul Victoria – si toate aberatiile care se spun pe marginea acestora – care au fost categoric violente (…) Eu nu mai am niciun fel de indoiala. Trebuie sa plece din cauza dispretului manifest pe care il are fata de munca. Faptul ca a inchis…

- Liviu Dragnea a relatat, duminica seara, la Antena 3, ca știe ce a vorbit Klaus Iohannis la intalnirea secreta cu liderii PNL. Conform lui Dragnea, Iohannis a spus ca va prelua PNL și il va conduce, iar apoi se va ocupa pentru a-l convinge pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa coaliția cu PSD.”I-a…

- ”E foarte greu acum de oprit prabușirea președintelui Iohannis. PNL nu poata sa scada sub un 10%, nu are cum sa scada sub 10%. Pana la urma se poate duce in nivelul sau de baza, atat are PNL in Romania, grup de intreprinzatori, profesii liberali. In rest, tot ce parea PNL s-a dus in zona extremista…

- "Modificarile la codurile penale au starnit preocupari" in privinta unor "posibile efecte negative" si "speram ca Romania va raspunde acestor preocupari", a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, sefa diplomatiei austriece, Karin Kneissl, care indeamna autoritatile romane sa consolideze "progresele…

- Jurnaliștii de la G4Media spun, citand surse guvernamentale, ca o noua ședința de guvern urmeaza sa fie programata pentru ziua de joi, ultima zi a sesiunii extraordinare. Ședința ar putea fi legata de adoptarea unei OUG pentru amnistie și grațiere. Jurnaliștii de la G4Media titreaza , citand surse,…

- Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre numirea lui Gabriel Vlase, fost deputat PSD, in fruntea SIE! Dragnea a dezvaluit ce sfat secret i-a dat lui Vlase, propus de Klaus Iohannis in fruntea Serviciului.”Sa aiba buna credința pe care a avut-o și sa faca instituția in care…

- Liviu Dragnea și motivele suspendarii lui Klaus Iohannis. Președintele PSD susține ca șeful statului a incalcat, in mod repetat, Constituția și legile țarii, ca atare suspendarea nu iese din discuție, cel puțin nu pana la toamna. In primul rand, Liviu Dragnea susține ca președintele Klaus Iohannis incita…