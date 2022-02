Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 1 martie 2022, a anuntat Administratia Prezidentiala. Tema sedintei este situatia agresiunii din Ucraina, si implicatiile asupra tarii noastre precum si gestionarea unui eventual flux masiv…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 24 februarie 2022, incepand cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica privind implicațiile asupra securitații euroatlantice in contextul…

- Klaus Iohannis a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat declanșat de Rusia impotriva Ucrainei și anunța o reacție puternica a comunitații internaționale, cu costuri mari pentru Moscova. Presedintele solicita oprirea imediata, integrala si neconditionata a agresiunii militare ruse, anunta asistenta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ședința CSAT, in care a fost analizata situația tensionata de la granița cu Ucraina, ca Romania trebuie sa se asigure ca este pregatita pentru orice scenariu posibil. Insa, țara noastra, ca membru al NATO, se bucura in prezent de toate garanțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi o declaratie de presa la Palatul Cotroceni in care a prezentat concluziile sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Am incheiat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, in care am abordat situatia de securitate din Zona Extinsa a Marii Negre…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru miercuri, 26 ianuarie 2022, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi a sedintei fiind incluse subiecte referitoare la situatia de securitate in Zona Extinsa a Marii Negre si pe Flancul Estic al NATO.…

- Ministrul Finantelor Adrian Caciu a declarat, luni, la finalul ședinței Executivului, ca proiectul de buget pentru anul 2022 a avut toate avizele necesare in prealabil, inclusiv avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Caciu a menționat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ,…

