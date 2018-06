Primul om in stat a revenit cu o solicitare adresata lui Valer Dorneanu, presedintele Curtii Constitutionale, cu referire la actul normativ privind modificarea Legii 304/2004. Legea a ajuns inca o data pe masa presedintelui, in urma cu sase zile, in vederea promulgarii. Dupa ce in prima faza, la sfarsitul lunii trecute, Curtea respinsese ca inadmisibila sesizarea […] Iohannis contesta din nou la CCR legea privind organizarea judiciara is a post from: Ziarul National