Consolidarea Parteneriatului Strategic cu Polonia subliniaza relatia speciala si angajamentul ferm de a contribui la securitatea regionala, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis, miercuri, in cadrul Conferintei internationale dedicate marcarii centenarului Aliantei defensive dintre Romania si Polonia - "Un singur popor, doua drapele", care a avut loc la Ambasada Romaniei in Republica Polona. Seful statului aminteste ca incheierea, in 1921, a Aliantei defensive romano-polone a insemnat primul proiect de securitate colectiva la nivel regional si primul parteneriat strategic cu Polonia.…