Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat ca, in iulie, Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax.…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, marti, ca in iulie Comisia de la Venetia va publica un raport preliminar pe legile Justitiei, urmand ca in octombrie sa publice raportul definitiv, dupa ce membrii Comisiei pentru legile Justitiei s-au intalnit cu delegatia Comisiei de la Venetia.

- Comisia de la Venetia va elabora in luna iulie un raport preliminar pe legile Justitiei din Romania, iar cel definitiv va fi gata in octombrie, a declarat, marti, senatorul PNL Alina Gorghiu, dupa intalnirea Comisiei speciale cu expertii internationali, mentionand ca are convingerea ca PSD nu va…

- Comisia de la Venetia va elabora in luna iulie un raport preliminar pe legile Justitiei din Romania, iar cel definitiv va fi gata in octombrie, a spus marti, senatorul PNL Alina Gorghiu, dupa intalnirea Comisiei speciale cu expertii internationali

- Presedintele Klaus Iohannis considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei. "Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la…

- Presedintele Klaus Iohannis considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei. "Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la solutii legislative…

- Tudorel Toader il acuza pe Iohannis ca da indicații judecatorilor CCR: ”Nu cred ca e necesara aceasta indrumare”, a spus ministrul Justiției, miercuri, la Parlament, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si sa ceara…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…