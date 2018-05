Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului, Klaus Iohannis, solicita reprezentantilor autoritatilor publice din Romania sa accepte consultari pe tema lehilor Justitiei cu societatea civla si cu expertii Comisiei de la Venetia.

- Klaus Iohannis cere consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia pe marginea legilor Justitiei, in contextul cererii ,de la inceputul lunii mai, a unui punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia.

- Presedintele Klaus Iohannis considera utila organizarea cat mai rapida a unor consultari directe intre reprezentantii autoritatilor publice si ai societatii civile din Romania cu expertii Comisiei de la Venetia cu privire la legile Justitiei. "Avand in vedere dezideratul de a se ajunge la solutii legislative…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri seara, intrebat despre solicitarile asociatiilor magistratilor de a retrimite Parlamentului legile justitiei, ca este constient de parghiile constitutionale pe care le are si ca se va exprima in momentul in care legile vor ajunge la el pentru promulgare.…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a trimis presedintelui o scrisoare prin care solicita sa initieze demersuri prin care sa obtina un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, cu privire la modificarile aduse Legii 303/2004 - privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Iohannis: Nu sesizez Comisia de la Veneția cu privire la legile justiției Presedintele Klaus Iohannis nu va sesiza Comisia de la Venetia cu privire la modificarile aduse de Parlament legilor justitiei, anunta Forumul Judecatorilor din Romania, prezentand raspunsul dat de seful statului la o solicitare…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…