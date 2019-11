Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern Ludovic Orban se va reuni, luni seara la Palatul Victoria pentru o ședința informala dupa ce premierul și miniștrii depun la Cotroceni juramantul de investitura.Orban vrea sa stabileasca cu miniștrii cum vor proceda cu predarea-primirea de la actualii miniștri PSD și ce fel de…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a etichetat drept ''hilara'' ipoteza enuntata recent de liderul PSD, Viorica Dancila, privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. "E hilara. De exemplu, acum, presedintele Romaniei este intr-o vizita de stat in Japonia, pentru ca era absolut necesara…

- Deputatul independent de Suceava, Alexandru Baisanu, a declarat in aceasta seara, intr-o interventie la postul B1 TV, ca PNL ar trebui sa inceapa cat mai repede negocierile pentru susținerea viitorului Guvern. Afirmația a fost facuta de Alexandru Baișanu dupa ce președintele Klaus Iohannis la desemnat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca, daca va fi invitat din nou la consultari de presedintele Klaus Iohannis, va merge, adaugand ca inca nu a avut nicio discutie cu liderul PNL, Ludovic Orban, despre un nou guvern.La scurt timp dupa declarația sa, Ponta a fost invitat…

- Desi nu a fost desemnat inca pentru functia de prim-ministru, Ludovic Orban, presedintele PNL a demarat negocierile pentru gasirea sustinerii necesare in Parlament, au declarat surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Liderul PNL Ludovic Orban va merge, marți, pentru consultari cu președintele…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat vineri ca, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, i-a propus acestuia trei variante de premier care sa conduca viitorul Guvern. In același timp, el a vorbit și despre riscurile unui guvern condus de Ludovic Orban.„Prima opțiune este un premier din UDMR.…

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Consiliul National al Partidului National Liberal se reuneste, joi, la Romexpo, presedintele Klaus Iohannis urmand sa participe la reuniune. La CN al liberalilor, care se va desfasura incepand cu ora 16,00, vor participa peste 3.500 de membri PNL, parlamentari, primari si alesi locali. Seful statului…