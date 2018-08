Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi, a criticat, marti, reducerea de catre Guvern a bugetului Administratiei Prezidentiale. Potrivit lui Dobrovolschi, bugetul Administratiei Prezidentiale pe 2018 a fost stabilit in cuantum de 57,558 de milioane de lei, tocmai pentru ca aceasta…

- "Din punct de vedere politic, cred ca presedintele a gresit pentru ca nu actionat pana acum, iar faptul ca face apel la Parlament e ca si cum i-ai ruga pe Dragnea si Tariceanu sa se razgandeasca si sa mai rescrie odata legile pe care le-au adoptat, lucru care nu se v-a intampla. (...) Presedintele…

- Vicepreședintele ALDE, Steluța Cataniciu, a comentat luni, la Antena3 decizia lui Iohannis de a o revoca pe Laura Codruța Cataniciu din funcția de șef al DNA.„Nu știu daca putem sa numim ușurare faptul ca președintele a semnat astazi decretul de revocare. In mod cert, anunțul președintelui…

- S-AU SATURAT… Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, sustine presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a anuntat ca acest lucru va fi decis luni, intr-o sedinta a coalitiei de guvernare. „Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiunea serioasa pentru ca, daca doar stam si ne plangem,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti, ca suspendarea presedintelui trebuie discutata in coalitie, in conditiile in care seful statului nu a dat nici pana acum un raspuns solicitatii CCR de a emite decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, vineri, ca in motivarea CCR de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, presedintelui Romaniei nu ii este impus niciun termen limita de reactie. Din acest motiv, liderul gruparii maghiare considera ca nu exista niciun argument pentru suspendarea…

- Traian Basescu a criticat in termeni duri plangerea penala depusa de Ludovic Orban, pe care l-a numit "Sica Mandolina", afirmand ca "orice procuror inteligent" ar respinge plangere. Dupa ce sambata seara a afirmat ca a unii ambasadori straini acreditati la Bucuresti considera ca in spatele plangerii…

- Carmen Dan va fi audiata in Comisia de aparare din Senat, pe 15 mai, , pentru “a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat Romania in ultimele luni”. Mai precis, ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, va fi audiata in Comisia de aparare si ordine…