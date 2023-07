Iohannis: „Chestiunea cu azilele groazei este o rușine națională!” Inainte de summitul NATO, Klaus Iohannis a facut declarații la Vilnius acoperind inclusiv cazul azilelor groazei din Voluntari. Intrebat cine ar trebui sa raspunda pentru „chestiunea azilelor din Ilfov”, președintele a raspuns: „Cei care nu au verificat, cei care au știut și nu au luat masuri. Și aici vorbesc de poziții politice”. Reporter: Ați promis investiții in infrastructura militara și resursa umana. Unde sunt aceste promisiuni acum? Iohannis: Toate s-au realizat. Cu mine in delegație e ministrul Apararii, am discutat cu el, progresul e notabil și sustenabil. Avem o dotare mult superioara,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ea a mai explicat ca Avocatul poporului poate efectua anchete, insa intotdeauna pentru asta trebuie sa existe o sesizare prealabila.„Pe de alta parte, putem face anchete, dar pentru a face anchete intotdeauna trebuie sa existe o sesizare. Noi am primit de-a lungul timpului astfel de sesizari de la rude…

- Presedintele Autoritatii Nationale perntru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, Mihai Tomescu si vicepresedintele institutiei Adela Craciun au fost demisi din functii, deciziile urmand sa fie publicate luni in Monitorul Oficial, informeaza News.ro. A fost demisa si Cristina Elena Anton,…