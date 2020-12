Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 decembrie, vor avea loc consultarile politice la Cotroceni intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare. PSD va fi primul partid care va participa la consultari pentru ca a obținut cel mai mare scor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, se arata intr-un comunicat…

- Biroul Electoral Central (BEC) a prezentat rezultatele finale inregistrate in urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. Potrivit BEC, Partidul Social Democrat a caștigat alegerile parlamentare la nivel național, obținand un scor de 28,90% la Camera Deputaților și 29,32% la Senat. Pe locul al doilea,…

- Sociologul Gelu Duminica spune ca surpriza nu este ca Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a intrat in Parlament, ci scorul mare pe care l-a obtinut - peste 8-. Duminica avertiza din luna martie, intr-un articol pentru Universitatea Bucuresti, ca unul dintre cele mai mari pericole in criza COVID este…

- Cele mai noi rezultate partiale oficiale ale alegerilor parlamentare Foto: Arhiva/ Maria Mandița RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (7 decembrie, ora 13:29) - La Biroul Electoral Central, purtatorul de cuvânt Mircea Preotescu prezinta cele mai noi rezultate partiale oficiale de la alegerile…

- Partidul Social Democrat, pe primul loc, la alegerile parlamentare La alegerile parlamentare de duminica, Partidul Social Democrat conduce atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, urmeaza Partidul Național Liberal, Alianța USR PLUS, Alianța pentru Unirea Românilor…

- Partidul National Liberal (PNL) a castigat in judetul Alba, dupa centralizarea datelor din 99% dintre cele 439 de sectii, fiind urmat de Partidul Social Democrat (PSD) si Alianta USR - PLUS, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Astfel,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați,…

- Alegerile parlamentare 2020 s-au incheiat in ceea ce privește votarea. Urmeaza numararea voturilor și stabilirea partidelor care vor forma o alianța de guvernare. Conform sondajelor de la ieșirea din secțiile de vot, nu s-au produs surprize. Partidul Național Liberal va ieși invingator la numaratoarea…