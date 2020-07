Iohannis, cetățeanul inutil al României Ce a cautat Iohannis la Summit-ul UE? Sunt convins ca doar noi motive pentru a se poza alaturi de liderii Europei. Cu ce s-a intors de acolo? Cu nimic, cu absolut nimic. Suma obținuta, aproape 80 de miliarde de euro, este un nimic in raport cu ce s-ar fi putut obține. Este un nimic, comparativ […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

