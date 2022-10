Președintele Klaus Iohannis a cerut luni „toleranța zero in privința plagiatului”, intr-un discurs susținut cu ocazia deschiderii anului universitar, o declarație care vine in contextul in care premierul Nicolae Ciuca este acuzat de plagiat la teza de doctorat. Klaus Iohannis a menționat ca este nevoie de „o reforma profunda a sistemului educațional, pentru a-l adapta nevoilor secolului XXI și valorilor europene in care credem” iar una dintre aceste valori este „integritatea”. „Imi doresc o paradigma radicala, lipsita de echivoc in garantarea integritații și eticii in viața academica. Pentru aceasta,…