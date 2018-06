Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca ar fi bine ca motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!", initiata de PNL, sa treaca in Parlament."Moțiunea de cenzura ar fi bine sa treaca, dar asta este o procedura parlamentara unde Președintele poate cu greu interveni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbata, la Sibiu, ca societatea civila trebuie sa fie alerta si, în momentul în care apar ordonante de urgenta care n-ar trebui sa existe, cum a fost OUG 13, &"sa protestam cu toata

- Sambata dimineața, la Sibiu, Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va candida pentru al doilea mandat de președinte al Romaniei. Odata cu marele anunt, seful statului s-a referit la presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a precizat vineri ca va continua sa-si mentina functiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Sibiu, ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat de presedinte. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat ca acesta este un angajament al presedintelui de a lupta pentru o Romanie europeana.

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…

- Președintele Klaus Iohannis are dosar penal, informeaza Antena 3, citand luju.ro. DNA a deschis dosarul 250/P/2018 pe numele soților Iohannis in urma sesizarii redacției Lumea Justiției pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu. DNA a declinat dosarul la Pachetul Curții de Apel Alba Iulia.Amintim…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni seara, ca demisia premierului Dancila este imperioasa și ca este din ce in ce mai vizibil ca Liviu Dragnea nu are nicio soluție pentru o guvernare buna și eficienta.

- Doua persoane au avut nevoie de asistenta medicala de urgenta si apoi de transportul la spital, dupa ce au fost victimele unui accident ce a avut loc luni in zona mall-ulului din Sibiu. Din primele informatii se pare ca ar fi vorba despre doi muncitori care faceau lucrari de constructie pe santierul…