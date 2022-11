Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat conducerii OMV, in discutiile pe care le-a avut luni la COtroceni cu o delegatie a OMV Petrom, inceperea cat mai rapida a exploatarilor offshore in cadrul perimetrului detinut de Romgaz si OMV Petrom, transmite Administratia Prezidentiala. Alte subiecte abordate…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, luni, la Palatul Cotroceni, o delegatie a OMV Petrom, condusa de directorul general executiv al OMV si presedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, Alfred Stern.

- In contextul preocuparilor privind asigurarea securitatii energetice la nivel national si a eforturilor de gestionare adecvata a efectelor crizei din energie, Presedintele Romaniei a subliniat faptul ca potentialul energetic al tarii noastre este unul deosebit, dar care trebuie sustinut consistent prin…

- Președintele Klaus Iohannis primește luni la Palatul Cotroceni o delegație a OMV Petrom, condusa de Alfred Stern, director general executiv al OMV și președinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. OMV Petrom este cea mai mare companie petroliera…

- Deși este binecuvantata cu o mulțime de resurse energetice, Romania este de cațiva ani o țara care a ajuns sa depinda de importurile de energie. Sub iluzia ca putem fi un hub energetic regional, iata ca am ajuns sa „stam” pe resurse și sa nu le putem folosi atunci cand avem nevoie de ele, mai ales in…

- A fost lansata in spațiul public o veste extraordinara pentru toți romanii. Alfred Stern, șeful grupului OMV Petrom a anunțat ca proiectul Neptun Deep, in care compania austriaca este partener al Romgaz, va deveni prioritate 0. Ce inseamna asta? Romania va reuși sa devina 100% independenta energetic…

- OMV Petrom si Romgaz ar trebui sa anunte in acest an decizia de investitii in extractia gazelor din zacamantul de mare adancime Neptun Deep din Marea Neagra, avand in vedere contextul actual de pe piata gazelor, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, informeaza AGERPRES . Popescu a…