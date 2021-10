Iohannis cere măsuri „clare, restrictive”: „Sunt singurele care mai pot diminua acum răspândirea infectărilor” Președintele Klaus Iohannis a a nunțat ca va convoca miercuri o ședința cu toți factorii responsabili pentru a fi adoptate masuri „clare, restrictive”, inclusiv de restricționare a deplasarilor sau de introducere a certificatului verde. Iohannis a anunțat ca va discuta la ședința „masuri clare, restrictive, singurele care mai pot diminua in acest moment raspandirea infectarilor. Sunt necesare masuri urgente și este nevoie de ele acum, fie ca vorbim de certificatul verde sau masuri ce limiteaza provizoriu mobilitatea urmana, oricat de nepopulare ar parea. Priritatea zero salvaraea vieților, orice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

