Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va solicita in sedinta pe care urmeaza sa o aiba cu premierul si mai multi ministri sa se revina asupra acordului incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatoarea Pastelui. "In cadrul acestei sedinte,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca va solicita in sedinta pe care urmeaza sa o aiba cu premierul si mai multi ministri sa se revina asupra acordului incheiat intre Ministerul Afacerilor Interne si Biserica Ortodoxa Romana privind sarbatoarea Pastelui. ‘In cadrul acestei sedinte, voi…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a susținut o conferința de presa inaintea intalnirii cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela și alți miniștri. Șeful statului critica protocolul incheiat de Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Romana, privind aducerea luminii, in noaptea…

- Președintele Klaus Iohannis a facut o declarație de presa dupa acordul semnat intre M.A.I. si Biserica Ortodoxa Romana pentru sarbatorile pascale. „Astazi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita și din pacate nu avem niciun motiv de relaxare. Avem intre timp peste 7200 de cazuri infectate.…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa inainte de ședința cu miniștri de la Guvern și le-a reamintit romanilor ca nu e cazul sa se relaxeze, ci ar trebui sa stea acasa de Paște.

- "Azi suntem in prima zi din starea de urgența prelungita și din pacate nu avem nici un motiv de realxare. Avem peste 7.200 de persoane infectate, avem de ieri pana azi 20 de morți, avem peste 40 de persoane in plus infectate cu coronavirus. Deci nici vorba de relaxare. Și ca sa fie foarte foarte…

- Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina…

- Angajații Ministerului Justiței, instituția care da avizele de legalitate pe toate ordonanțele adoptate de Guvern, lucreaza de acasa, dupa ce un al treilea salariat a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. Ședința de guvern e chiar luni, cand ministrul administrației și internelor a anunțat o nou…