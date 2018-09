Iohannis cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR dupa ce Guvernul a adoptat rectificarea bugetara

Stiri pe aceeasi tema

- Rectificarea bugetara a fost adoptata in sedinta de Guvern fara avizul CSAT, informeaza Romania TV. Ca urmare a deciziei Executivului, președintele Klaus Iohannis a criticat decizia luata la Palatul Victoria. Seful statului a avertizat ca “decizia Prim-ministrului de a refuza dialogul instituțional…

- Executivul a aprobat, in ședința de miercuri a Guvernului, prima rectificare bugetara pe anul 2018, fara avizul CSAT, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Palatul Victoria.Surse guvernamentale au declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca decizia Guvernului s-a bazat pe un punct de vedere de…

- Declarand ca “Guvernul nu va accepta ca drepturile romanilor (…) sa fie periclitate de lupta politica”, premierul a anuntat ca Executivul va adopta rectificarea bugetara. Astfel ca, la scurta vreme dupa ce de la Cotroceni se transmitea invitatia adresata de catre seful statului Executivului de a merge…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, in sedinta de guvern, ca Executivul va merge mai departe cu adoptarea rectificarii bugetare. De asemenea, premierul a spus ca dupa sedinta CSAT de ieri este nevoie de desecretizarea stenogramelor. „(...) Am incercat in ultima perioada sa-l facem pe dl presedinte…

- Romania risca sa ramana fara bani de salarii, iar bolnavii din spitale, fara tratamente, avertizeaza Guvernul. In replica, presedintele Iohannis spune ca securitatea nationala este pusa in pericol de calculele Executivului. Blocajul a fost cauzat de disputele pe banii taiati de la Servicii.

- La scurta vreme de cand de la Cotroceni presedintele Iohannis anunta ca a decis suspendarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ajuns la Guvern, ministrul Finantelor a facut cateva anunturi pe acest subiect. In prima faza, a sustinut ca suspendarea acestei sedinte “nu are temei legal”. Apoi…

- Presedintele a lansat un avertisment in termeni cat se poate de clari Executivului, pe tema eventualei mutari a Ambasadei Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. S-a intamplat chiar dupa discutia avuta la Cotroceni cu presedintele Adunarii Generale a ONU, Miroslav Lajcak. “O sa fiu foarte franc…