Iohannis cere 10 MILIARDE ca să pună PREMIERUL! Klaus Iohannis simte deja pe propria piele ce inseamna intrarea in ultima jumatate a celui de al doilea sau mandat prezidențial. Insa cum șeful statului nu are forța inca de a conștientiza ca temerile se infrunta, ci nu se ocolesc, acesta cauta soluții disperate de a intra in grațiile sistemului. Ala de drept, ticaloșit sau […] The post Iohannis cere 10 MILIARDE ca sa puna PREMIERUL! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

