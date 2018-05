Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a IV-a apartinand minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.

- Conducerea social democraților s-a reunit luni in sedința. Pe agenda discutiilor a fost legea achizițiilor publice, dar și relatia cu presedintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul Romaniei a facut o scurta prezentare in urma vizitei facute la Vatican.

- Toader, a declarat, ieri, ca luni va transmite la CCR sesizarea privind refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Curtea va fi sesizata dupa ce ministrul va avea o discutie cu premierul. „Cu timpul si cu experientele acumulate, devii…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua marti cu proba la Limba si literatura materna - proba E) b) - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale din clasele a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua marti cu proba la Limba si literatura materna - proba E) b) - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale din clasele a XI-a...

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul ...

- Elevii de clasa a VIII-a apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna sustin miercuri proba la limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…