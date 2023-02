Iohannis, către militarii, pompierii, medicii şi asistenţii care au participat la misiunea din Turcia: V-aţi mobilizat în mod exemplar „Imi face placere sa gazduiesc astazi evenimentul care marcheaza 90 de ani de la infiintarea Protectiei Civile in Romania. Am dorit ca anul acesta, in semn de recunoastere a eforturilor facute, sa va invit aici pe dumneavoastra, militarii, pompierii, medicii, asistentii si voluntarii care ati participat la misiunea internationala umanitara din Turcia. Protectia civila reprezinta o componenta deosebit de importanta a securitatii nationale, iar in ultimul deceniu statul roman a facut eforturi semnificative pentru a achizitiona echipamente moderne si a asigura instruirea la cele mai inalte standarde… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

