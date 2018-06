Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei de la Venetia aflata in vizita la Bucuresti, context in care s-a declarat optimist in legatura cu rapiditatea cu care vor trage concluzii in urma discutiilor.Liviu Dragnea, mesaj special pentru Donald Trump,…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit marti, la Palatul Cotroceni, delegatia Comisiei de la Venetia aflata in vizita la Bucuresti, context in care s-a declarat optimist in legatura cu rapiditatea cu care vor trage concluzii in urma discutiilor. "Sunt foarte optimist in legatura cu viteza…

- Președintele Klaus Iohannis va primi marți, de la ora 12.00 la Palatul Cotroceni, delegația Comisiei de la Veneția, informeaza Administrația Prezidențiala. Discuțiile intre șeful statului și forul european se vor axa pe Legile Justiției adoptate de Parlament.O delegație a Comisiei de la Veneția…

- Sesizarea președintelui Klaus Iohannis pentru modificarea legii de organizare a CSM a fost respinsa de Curtea Constituționala. Președintele Romaniei a trimis pachetul de legi al justiției la Curte, susținand ca nu sunt conforme cu Legea Fundamentala a țarii. Sesizarea președintelui Klaus Iohannis pentru…

- "Cred ca se declanseaza un conflict interinstitutional intre presedinte si Parlament, lucru pe care eu as fi vrut sa il evitam, dar putem sa acceptam si o astfel de situatie. Daca presedintele este cu adevarat preocupat si isi doreste o justitie independenta si ca Romania sa fie un adevarat stat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca judecatorii Curtii Constitutionale tin cont in judecarea sesizarilor si de recomanarile Comisiei de la Venetia, astfel ca sesizarea suplimentara a presedintelui Klaus Iohannis reprezinta un demers care “incearca sa amane aplicarea…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca va ataca la Curtea Constituționala legile justiției adoptate in Parlament și ca, in același timp, le va trimite catre consultare la Comisia de la Veneția.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca este un lucru bun faptul ca liberalii au obtinut sesizarea Comisiei de la Venetia pe Legile Justitiei. "Mi se pare ca este un lucru foarte bun ca au obtinut un vot liberalii pentru a sesiza Comisia (de la Venetia - n.r.). Este un lucru absolut…