Klaus Iohannis a participat luni, la invitația Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph Biden, la o noua runda de consultari in format restrans cu lideri globali aliați și ai instituțiilor multilaterale, in contextul desfașurarii agresiunii militare nejustificate și ilegale a Federației Ruse impotriva Ucrainei. Consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022. La discuții au mai participat Președintele Franței, Emmanuel Macron, Președintele Poloniei,…