Iohannis, casa din Sibiu-scandal. Statul român, notificat de o prietenă a președintelui Antena 3 a anunțat ca exista o notificare care ingreuneaza demersurile statului roman in privința casei pierdute de familia Iohannis in instanța. Mai exact, jurnaliștii de la postul de televiziune susțin ca prietena de familie și de afaceri imobiliare a familiei Iohannis a facut o notificare catre statul roman in care amenința instituțiile statului ca daca se va face vreo modificare cu privire la imobilul din Sibiu, daca incearca sa il dea cuiva, ea are toate parghiile legale pentru a acționa. Notarul casei, verificat Mai mult, se pare ca notarul care se ocupa de casele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, verificari la minister si la ANAF in cazul casei familiei Iohannis. Eugen Teodorovici a declarat, duminica seara, ca a dispus verificari la institutiile din subordine si la nivelul ANAF pentru a afla modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat marti ca asteapta cu o foarte mare curiozitate sa vada ce va face Ministerul Finantelor in cazul recuperarii banilor incasati incorect, din chirii, de presedintele Klaus Iohannis. Acesta a mai adaugat ca Ministerul Finantelor si ANAF nu ar trebui sa se mai certe…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu seful ANAF, Ionut Misa, pentru a transa controversa pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis in…

- Chiria lui Iohannis ii incaiera pe Teodorovici și Mișa. Ministrul Finantelor a anuntat ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis sa treaca in proprietatea statului. Teodorovici ii atrage atenția lui…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca asteapta motivul legal pentru care ANAF nu a cerut la Cartea Funciara ca imobilul din Sibiu pierdut de familia presedintelui Klaus Iohannis in 2015 sa treaca in proprietatea statului, iar seful Fiscului, Ionut Misa, nu va mai fi subordonatul…

- In cadrul unei conferinte desfasurate la Bistrita, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut presedintelui Klaus Iohannis sa plateasca 1,2 milioane de lei, reprezentand chiriile pe care acesta le-ar fi incasat in perioada 2008-2015 pentru un imobil situat in Sibiu.

- ”Eu il intreb si acum pe domnul Misa, care este presedintele ANAF, daca aceasta institutie, precum si uneori Ministerul de Finante au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis. Ii intreb acum, public, daca au atat de multi bani la buget si nu au nevoie de ei, poate…

- DNA a deschis dosar penal pe numele presdintelui tarii, Klaus Iohannis, si al sotiei sale, Carmen. Dosarul are numarul 250/P/2018 si a fost constituit in urma sesizarii redacției site-ului specializat Lumea Justiției, pentru cei 320.000 euro luați pe casele din Sibiu dupa data la care s-a constat ca…