Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea VIDEO| Klaus Iohannis: La ieșirea din localitate ESTE NEVOIE de declarație scrisa, mai puțin in zonele metropolitane Inttr-o declarație de presa, susținuta in aceste momente la la Palatul Cotroceni, Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, dupa 14 mai, la intrarea in starea de alerta,…

- Ministrul Sanatatii a precizat ca pentru "evenimente restranse in familie" sau pentru efectuarea unor munci agricole in afara localitatii se va putea iesi din localitate. Oamenii trebuie sa dovedeasca, insa, unde se duce, prin furnizarea adresei, prin prezentarea unui act de identitatea, conform…

- Ziarul Unirea Vom avea nevoie de declarație pentru ieșirile din localitate dupa 15 mai? Ce a raspuns premierul Orban Ludovic Orban, primul ministru al Romaniei susține ca autoritațile inca lucreaza deocamdata la masurile care vor fi instituite din 15 mai, atunci cand Romania iese din stare de urgența.…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat, la inceputul conferinței de presa de marți, un grafic cu numarul de cazuri confirmate cu COVID-19 in mai multe state, raportate la un milion de locuitori, incepand cu 13 ianuarie. Așa cum erau prezentate cifrele, situația din Romania era optimista comparativ…

- Klaus Iohannis: „Dupa 15 mai nu vom putea iesi din localitate decat cu un motiv bine intemeiat ” . Vezi ce se intampla cu alegerile si competitiile sportive Presedintele Klaus Iohannis a vorbit intr-o conferinta de presa despre restrictiile care vor ramane in vigoare dupa 15 mai, subliniind ca in acest…

- Președintele Klaus Iohannis a prelungit starea de urgența in Romania, astfel ca romanii au nevoie, in continuare, de declarația pe propria raspundere și de buletinul de identitate atunci cand ies din casa.

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența, impusa pentru combaterea pandemiei de coronavirus, se va prelungi cu o luna. Șeful statului a precizat ca Romania nu a ajuns inca la varful epidemiei și nu este acum „momentul sa ne relaxam”. Klaus Iohannis a anunțat și „o vesta buna”:…

- Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 13.15 o declarație de presa de la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis va susține marți o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban,…