- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat joi, la Bruxelles, ca un buget al zonei euro in sine nu este problematic, daca prin acesta nu se creeaza o noua falie. "Trebuie sa avem foarte mare grija si asta am de gand sa spun colegilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, unde va exprima sprijinul Romaniei pentru initiativele NATO si UE destinate imbunatatirii mobilitatii militare si va pleda pentru mentinerea unui climat atractiv al investitiilor in Uniunea Europeana.…

- Klaus Iohannis se intalnește marți cu ambasadorii UE acreditați la București. Intalnirea va avea loc la Ambasada Republicii Bulgaria, cu prilejul reuniunii tradiționale semestriale organizate de statul membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene. Migrația, securitatea Uniunii Europene,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la reuniunea informala a Consiliului European de la Sofia ca ii repugna profund conduita „anumitor persoane” din Romania care au incropit si inoculeaza ideea ca Roman...

- Declaratia adoptata la Summitul Uniunii Europene Declaratia adoptata la summit arata ca UE este hotarâta sa îsi consolideze si sa îsi intensifice atasamentul la toate nivelurile pentru sprijinirea partenerilor din Balcanii de Vest, pentru transformarea politica, economica…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 16-17 mai, la Sofia, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, printre subiectele de discutie fiind dezvoltarea tehnologica, securitatea si fenomenul migratiei.

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri si joi, la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul Uniunea Europeana - Balcanii de Vest, care se vor desfasura la Sofia, în Bulgaria.

- Vineri, la Ruse, oraș de pe malul Dunarii, se desfașoara o reuniune informala a președinților Klaus Iohannis (Romania), Alexander Van der Bellen (Austria) și Rumen Radev (Bulgaria). Cele trei țari dunarene dețin succesiv președinția Consiliului European in acest an și in prima parte a anului 2019. „Presedintele…