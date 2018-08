Iohannis, bugete. Chirieac: Este foarte riscant "In privinta serviciilor, eu pot sa inteleg. Cred ca pot intelege ca nu vor primi suplimentari, ca in alti ani. Sa le tai bugetul este foarte riscant. Este adevarat sa demnitarii romani nu mai beneficiaza de SPP, insa toti demnitarii straini beneficiaza de acest serviciu (...) Este un moment care nu se intampla des: presedintia Uniunii Europene. SPP va asigura protectia a unui numar urias de demnitari straini. Toata conducerea UE va fi la Sibiu. Este nevoie de pregatiri. Sunt nenumarate vizite bilaterale si sper sa aiba un prijin international Iohannis. A taia bugete... in conditiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

