Iohannis, buget. Teodorovici: Venim cu șampania de acasă Eugen Teodorovici a declarat ca, in ciuda sumelor mari acordate pentru protocol Administrației Prezidențiale, la ședințele CSAT se da doar un pahar cu apa, iar la investirea Guvernului nu au primit nici macar un pahar de șampanie. "Nu mai conteaza..." "Dupa CSAT, un pahar cu apa și nimic altceva. Nimic. Domnul președinte nu da nici macar o șampanie cand face investiri de guverne și așa mai departe, ceea ce ar trebui sa faca. O sa punem noi daca e pentru noi, sau macar venim de acasa cu șampania, este o chestiune de a arata romanilor ca te bucuri de un nou inceput. Nu mai conteaza...in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

