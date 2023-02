Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Consiliul European extraordinar de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis le-a vorbit jurnalistilor, inainte de sedinta, și despre subiectul Schengen. Romania nu e sursa de migrație și nu e țara de tranzit, știm sa ne protejam granițele.

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, a transmis un mesaj subtil Austriei, inaintea sedintei Consiliului European, in care a explicat ca "Romania nu este tara de tranzit" si ca "noi stim sa ne protejam granitele".

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o declarație de presa, in marja participarii la Consiliul European de la Bruxelles, in care s-a aratat optimist ca țara noastra va fi primita anul viitor in spațiul Schengen, precizand insa ca liderii europeni nu au discutat despre un „calendar concret” al…

- Președintele Klaus Iohannis și cancelarul austriac - Karl Nehammer au stat, miercuri, fața in fața, intr-o intalnire oficiala, dupa eșecul aderarii țarii noastre la Schengen. Inainte de summitul de joi, de la Bruxelles, Klaus Iohannis a facut apel la calm: romanii nu trebuie sa ii boicoteze pe austrieci.Klaus…

- Klaus Iohannis a anunțat ca Romania nu va ataca votul din JAI la Curtea Europeana de Justiție. Singura soluție e diplomația, a mai spus președintele. Pe de alta parte, președintele a precizat ca nu trebuie sa ne facem speranțe mari. Urmatoarea decizie privind aderarea țarii noastre la Schengen ar putea…

