Iohannis: „azilele groazei, o ruşine naţională” Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de summitul NATO, despre ceea ce s-a intamplat in „azilele groazei” ca „este o rusine nationala”. El a mai precizat ca raul trebuie taiat de la radacina, spunand ca „vinovati sunt toti cei care au stiut si nu au facut nimic, nu au sesizat, nu au intervenit”. „Chestiunea cu – așa cum au fost numite – „azilele groazei” este una foarte complicata. Daca imi permiteți sa fac o afirmație, cred ca este o rușine naționala. Este o rușine naționala și masurile care vor fi luate trebuie sa taie raul de la radacina. Este evident ca aici sunt mulți vinovați,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

