- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus joi ca el nu comenteaza scrisoarea trimisa catre presedintele Klaus Iohannis de avocatul presedintelui SUA, Rudolph Giuliani, afirmand ca sunt atatia care “cred ca le stiu pe toate si isi dau cu parerea”. Toader a spus, totusi, ca Giuliani “e si el un om din…

