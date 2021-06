Iohannis: Avem un succes care se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare Președintele Klaus Iohannis susține in continuare ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes, chiar daca in ultima perioada ritmul imunizarilor a scazut foarte mult. Intrebat despre incetinirea campaniei de vaccinare in Romania și despre posibilitatea unui val 4 al pandemiei, in toamna, Iohannis, aflat la Bruxelles, a susținut din nou ca in Romania campania de vaccinare a fost un succes. “Noi, practic, am oprit pandemia. Acum, insa, prin faptul ca avem așa puține cazuri nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede intr-o reducere a dorinței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

