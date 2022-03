Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a discutat cu omologul sau azer, Ilham Aliev, despre „creșterea securitații energetice prin diversificarea surselor de gaze naturale și electricitate”. „Discuție telefonica foarte buna cu președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev privind intarirea și extinderea Parteneriatului…

- Romania nu este in riscul de a ramane fara gaz, spune premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca țara noastra are ca" prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american", relateaza News.ro. Șeful Executivului a spus, de asemenea,…

- Un pasager disparut dupa un incendiu cu feribotul din Grecia gasit in viața de salvatori, potrivit The Guardian. Anunțul a fost facut duminica de un oficial al ministerului de transport maritim grec. Alte 11 persoane din cele 292 de la bord sunt cautate in continuare.Unul dintre pasagerii disparuți…

- Alte 668 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 137 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 23 sint asociate cu contact in afara țarii: 5-Franța, 4-Italia, 4-Marea Britanie, 3-Elveția, 3-Romania, 2-Rusia, 1-Bulgaria,…