- Dupa intalnirea oficiala de la Palatul Cotroceni la care Klaus Iohannis a participat alaturi de Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, premierul Ludovic Orban și Florin Cițu, ministrul Finanțelor, Președintele Romaniei a facut o declarație de presa.

- Multe afaceri se vor putea redeschide, in condițiile acestei relaxari, avand in vedere ca nu vom mai fi condiționați de declarații privind deplasarea, iar prin aceasta mulți clienți vor reveni, la propriu, pe piața. Conform anunțului autoritaților, saloanele de ingrijire personala, cabinetele stomatologice,…

- Situatia economica se inrautateste conform tuturor estimarilor marilor agentii de rating. ldquo;Economia se afla in cadere libera iar perspectiva unei reveniri economice este doar o fata morgana cu care ne tot amageste si atat. In realitate nu exista nici o masura economica si sociala care sa ne scoata…

- Liderul ALDE Galați, Cristian Dima, considera ca Executivul nu ia deciziile necesare repornirii economice:„Ma tot intrebam care sunt fondurile pe care Guvernul Romaniei le aloca pentru economie, pentru IMM-uri, pentru oamenii aflați in șomaj. Nu ințelegeam de ce nu iese ministrul de Finanțe…

- „La pensii sunt doua elemente pe care le luam in calcul. Am cuprins in buget cresterea pensiilor, pentru ca era legislatia in vigoare. In acelasi timp, totul depinde de executia bugetar a. Vom vedea cum va fi situatia atunci. Acum doua luni nu stiam ca o sa avem un deficit de 6,7% in aceasta perioada.…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, susține ca peste cinci zile va primi rezultatele privind incasarile la bugetul de stat, pentru ultima luna, dar ca din estimarile sale recente rezulta ca situația nu este nici pe departe atat de grava pe cat o preconiza. „Economia va ieși mult mai bine decat…

- COMUNICAT DE PRESA . Din cauza crizei generate de COVID-19, sunt afectate industria auto, transportul aerian, hotelurile, restaurantele, cafenelele, serviciile, turismul, IMM-urile si micii comerciati. Din pacate, efectele crizei economice nu doar ca nu sunt stopate de Guvernul Orban, dar sunt si amplificate.…

- Orban: 30% din economia Romaniei este afectata in prezent de criza COVID-19. Situatia este grea, dar cautam toate solutiile posibile de relansare economica Premierul Ludovic Orban a declarat, in acest moment, 30% din economia Romaniei este afectata de criza generate de coronavirus, dar ca o evaluare…