- Președintele Klaus Iohannis a primit-o marți, la Palatul Cotroceni, pe Salome Zourabichvili, președintele Georgiei, cu ocazia vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in țara noastra la invitația omologului roman. Vizita președintelui Salome Zourabichvili la București are loc in context aniversar,…

- Romania lucreaza cu Georgia si cu alte state partenere pentru realizarea unor proiecte strategice majore, o prioritate fiind construirea unui cablu electric intre Romania, Georgia si Azerbaidjan, in cadrul "Coridorului verde de electricitate", a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis.

- Vicepremierul Andrei Spinu, a participat la reuniunea ministeriala prezidata de premierul roman Nicolae Ionel Ciuca, organizata in marja Conferinței internaționale a gazului in Romania, in data de 22 septembrie 2022. La reuniune au participat și miniștri ai Energiei din Romania, Ucraina, Azerbaidjan,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la intalnirea cu membri ai comunitatii romanesti de pe Coasta de Vest a SUA, ca „romanii si guvernul nu stau degeaba, se implica, muncesc”si ca „Romania merge bine, iar economia creste”, scrie agenția News.ro . Discursul șefului statului, transmis live pe fluxul…

- Președintele Klaus Iohannis i-a decorat miercuri, 20 iulie, pe David Popovici, inotatorul de 17 ani care a impresionat prin performanțele reușite la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, unde a cucerit doua medalii de aur, dar și pe antrenorul sau, Adrian Radulescu. „In domeniul infrastructurii…