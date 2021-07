Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Stefan Armeanu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a anuntat ca institutia a finalizat cadrul de reglementare pentru digitalizarea sistemului de pensii private din Romania, iar modernizarea sistemelor informatice, in concordanta cu evolutiile recente in domeniu…

- Marcus Rashford, autorul unicului gol la meciul amical Anglia – Romania, scor 1-0, a declarat, duminica seara, ca partida a fost una dificila, o provocare pentru englezi din punct de vedere defensiv, arata News.ro. “Categoric este un moment foarte bun pentru mine, faptul ca am fost capitan.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, in mesajul de Ziua mondiala a Mediului, ca ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din cauza gunoaielor aflate in natura. „Avem o tara foarte frumoasa, dar in nenumarate locuri plina de deseuri. Ecosistemele din Romania sunt sub presiune mare din…

- Daniela Gyorfi a fost afectata de pandemie, atat din punct de vedere artistic, in ceea ce privesc concertele, cat și pe plan personal. Boala pe care o are Daniela Gyorfi Vedeta a avut de suferit din punct de vedere psihic și a marturisit ca se confrunta cu depresia. Chiar daca lucrurile și-au mai revenit…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca în România imunitatea de grup este între 30% si 45%, în functie atât de rata de vaccinare, cât si de numarul celor trecuti prin infectia cu SARS-CoV-2, iar acest lucru explica si evolutia…

- Alexandru Florian, directorul Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel”, a prezentat miercuri rezultatele unui sondaj referitor la perceptia romanilor asupra Holocaustului din Romania. Raspunsurile alese de subiecti sunt „ingrijoratoare”, a spus el, si demonstreaza…

- Consultantul in turism Simion Giurca, timișorean stabilit la Viena, a declarat, joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, ca a ales sa se vaccineze la maratonul de la CRAFT deoarece in capitala Austriei i-ar fi venit randul mai tarziu. „Ritmul vaccinarii in Austria a fost unul lent. Romania dadea exemplu…

- Romania are pasi de recuperat din punct de vedere al infrastructurii de comunicatii si este vremea sa facem ceva, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) Alexandru Bologan, la cea de-a 25-a editie a evenimentului Ziua Comunicatiilor. "Programul…