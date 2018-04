Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis ii indeamna pe tineri sa intre in politica, pentru a duce la o viata politica in care nu se mai regasesc actele de imoralitate si fuga de responsabilitate. ”Intrati, deci, dragi tineri, in politica si schimbati politica din Romania in mai bine!”, le-a spus presedintele…

- Klaus Iohannis, in discuții cu tinerii din Bacau: ”Recunosc, cu clasa m-am descurcat; Cu președinția, ramane sa vedem ce se spune dupa”, le-a marturisit președintele Iohannis celor din sala. Șeful statului a susținut, joi, o alocuțiune in cadrul dezbaterii naționale „Viziunea tinerilor pentru viitorul…

- Presedintele Klaus Iohannis, a lansat, astazi, la Bacau, o invitatie tinerilor din Romania de a intra in politica si de a „schimba Romania in mai bine”. El a declarat, in cadrul dezbaterii „Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei”, organizata la Bacau, ca tinerii sunt cei care pot schimba politica…

- Presedintele Klaus Iohannis, a lansat, joi, o invitatie tinerilor din Romania de a intra in politica si de a "schimba Romania in mai bine". El a declarat, in cadrul dezbaterii "Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei", organizata la Bacau, ca tinerii sunt cei care pot schimba politica in care se…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, seful…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Chirica a fost exclus recent din partid impreuna cu alti doi membri din fialiala ieseana. „Dragi prieteni social-democrati, Politica este mereu plina de surprize neplacute si mai ales de colegi…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat, miercuri, DNA pentru activitatea pentru ca functioneaza eficient si este in prima linie a luptei anticoruptie. Prezentam principalele declaratii ale presedintelui: "DNA este o institutie care functioneaza eficient si care se afla deja de ani buni in prima linie…

- Un loc in plus pentru Romania in Parlamentul European Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la Bruxelles, ca propunerea ca România sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. „Dupa ce Marea Britanie paraseste Uniunea, ramân…