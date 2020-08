Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține, intr-un comunicat de presa, ca ”depunerea unei moțiuni de cenzura in aceasta perioada critica pentru viitorul Romaniei reprezinta un nou demers toxic, care risca sa puna in pericol combaterea eficienta a epidemiei de COVID-19”.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, inainte de dezbaterea motiunii de cenzura, ca face un apel catre toti parlamentarii, indiferent de partidul din care provin sau de orientarea politica, sa nu devina „complici la un astfel de act iresponsabil”. „Imi exprim speranta ca parlamentarii Romaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un apel la parlamentari pentru a nu vota motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Orban, avertizand ca aceasta miscare politica in actual crizei sanitare este "un nou demers toxic".

- Președintele Klaus Iohannis a transmis luni, cu doar cateva ore inainte de votul moțiunii de cenzura, un mesaj pentr parlamentari in care le cere acestora „indiferent de partidul din care provin sau de orientarea politica”, sa nu devina „coplici” la un act iresponsabil. Șeful statului critica demersul…

- Curtea Constituționala a dat termen 1 septembrie Guvernului și Parlamentului pentru a-și prezenta punctele de vedere pe sesizarea depusa de Cabinetul Orban pe tema moțiunii de cenzura a PSD.Potrivit CCR, referitor la cererea de soluționarea a conflictului dintre Guvern și Parlament s-a stabilit…

- Liderul PSD al deputaților Alfred Simonis a declarat joi, la Parlament ca atacul la Curtea Constitutionala referitor la motiunea de cenzura , anunțat de Ludovic Orban, este "doar un tertip" ca guvernul "sa mai stea câteva zile în plus la Palatul Victoria". "Ludovic…

- Autor: Cornel NISTORESCU Felul in care proiectul de lege intocmit de Guvern a trecut prin Camera Deputaților ar trebui sa ne sperie. Marcel Ciolacu, președintele interimar și autoritar (in PSD), s-a dus la o intilnire cu Raed Arafat. In urma explicațiilor gen „prestație TV ” ale acestui specialist…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, la Braila, ca ii roaga pe parlamentari sa decida asupra prelungirii starii de alerta in functie de analize obiective si nu de interese politice de moment, subliniind faptul ca aceasta tema nu trebuie tratata politic."Nu este o tema care ar trebui…